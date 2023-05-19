إصابة طفلة في حادث سير بالدقهلية

أصيبت طفلة بإصابات بالغة، إثر حادث اصطدامها بدراجة نارية بالمطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي، لإسعافها وعمل اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بإصابة طفلة نتيجة حادث تصادم مع دراجة نارية بالمطرية، وتم نقلها إلى مستشفي المطرية المركزي لإسعافها.

إصابة طفلة إثر حادث تصادم

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين إصابة «جودي عبد المنعم هلهول» 9 سنوات، أصيبت نتيجة تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية أثناء لهوها بالشارع في المطرية، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي.

نقل المصابة إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، و تم نقل الطفلة إلى مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي اللازم، وعمل التحاليل المطلوبة والإشاعات، تبين إصابتها بكسر مضاعف بالساق الأيمن، وتم عمل اللازم

وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.