إصابة شخصين في انقلاب توك توك على الطريق بالدقهلية

أصيب شخصين بإصابات بالغة نتيجة تعرضهم لحادث انقلاب توك توك على الطريق بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفي المطرية المركزي، لإسعافهم وعمل اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بإصابة شخصين نتيجة انقلاب توك توك بمدينة المطرية على الطريق، و تم نقلهم إلى مستشفي المطرية المركزي، من أجل إسعافهم وعمل اللازم.

إصابة اثنين بحادث انقلاب

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة عبدالله محمد سرحان صاحب 23 عام من مدينة بورسعيد، ومحمد سعد الضحوي 29 عام، وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفي المطرية المركزي، وعمل التحاليل اللازمة، والإشاعات المطلوبة، من أجل علاجهم وعمل اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.