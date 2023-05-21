«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة 5 درجات اليوم.. وطقس معتدل مساءً (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الطقس يشهد اليوم ارتفاعًا بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من 4 درجات لـ5 درجات، وبالأمس سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية واليوم متوقع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال فترات النهار، وهذا بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، وكتل هوائية جنوبية غربية مرتفعة بدرجات حرارتها بشكل كبير مع منخفض جوي موجود بالصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّه يوجد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم، هذا بجانب شعورنا بطقس حار على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، موضحة أن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد فترات النهار، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث بدأت درجات الحرارة خلال فترات الليل تتجاوز 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة الليلة المقبلة ستكون 23 درجة مئوية

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ درجة الحرارة المتوقعة الليلة المقبلة ستكون 23 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وأجواء فترة الليل ستكون أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية فترات الليل وفترة الصباح الباكر.