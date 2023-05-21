الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل إلى 38 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم على القاهرة 35 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

نشاط للرياح

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح الجنوبية على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الأماكن، كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، وذلك على المناطق الصحراوية، والمدن الحدودية، و الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، مؤكدة ان هناك غطاء سحابي يؤثر على معظم أنحاء البلاد، حيث يعمل على حجب أشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 34 - 23

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 34

- طنطا 34 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 31 - 21

- العلمين الجديدة 31 - 20

- مطروح 29 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 32 - 23

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 34 - 24

- مرسى علم 33 - 23

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 31 - 24

- أبو رماد 30 - 23

- رأس حدربة 29 - 23

- الفيوم 37 - 22

- بني سويف 37 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 38 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 38 - 24

- الأقصر 38 - 23

- أسوان 38 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 38 - 23.