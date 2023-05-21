الأرصاد: ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح مثير للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، تحمل نشاطًا للرياح سرعتها من 30 لـ40 كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة؛ ما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة في الأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية ومحافظة الوادي الجديد، بالإضافة لوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، والتي قد تكون رعدية أحيانا وتصل لحد المتوسطة على بعض الأماكن من مطروح والسلوم والضبعة وقد تتقدم لأماكن بمحافظة الإسكندرية ولكن بصورة أقل.

الارتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الارتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع، ولكن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ستكون اليوم، حيث نسجل أعلى درجة حرارة اليوم على مدار الأسبوع تصل لـ35 درجة مئوية، وغدا وبعد غدا تسجل درجات الحرارة 34 درجة مئوية و33 درجة مئوية، ويوم الأربعاء تسجل 31 درجة مئوية و32 درجة مئوية.

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درجات الحرارة ستتجاوز الـ30 درجة الفترات المقبلة

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتجاوز الـ30 درجة الفترات المقبلة، ونبدأ بشكل كبير نعيش الأجواء الصيفية الفترات المقبلة، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.