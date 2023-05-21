«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «مطالب المرأة.. حماية لتماسك الأسرة»

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني وملف المرأة، بعنوان ««الحوار الوطني» مطالب المرأة.. حماية لتماسك الأسرة».

المحور المجتمعي بالحوار الوطني

وقالت هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إن المحور المجتمعي بالحوار الوطني ناقش عدد من القضايا الهامة على رأسها الهوية الثقافية ومحور المرأة وتمكينها وتفعيل دورها في يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن هناك عدد من القضايا الهامة للغاية مطروحة على طاولة الحوار الوطني مثل الابتزاز والجرائم الإلكترونية، إذ انها مشكلة جديدة تتعرض لها السيدات والفتيات بشكل كبير مؤخرا وليس لها قانون محكوم.

موضوعات هامة بالمحور المجتمعي تخص المرأة

وأضافت «رشوان»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»، أنه سيكون هناك مجموعة من التوصيات الهامة بالنسبة لقضية الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عن هذه الحالات، موضحة أن الملف يتضمن ابتزاز المرأة للرجل أيضًا، لافتة إلى أن هناك 4 موضوعات هامة بالمحور المجتمعي تخص المرأة، منها الابتزاز الإلكتروني وقضايا الأحوال الشخصية والنفقة والوصاية.

وأشارت «رشوان»، إلى أن تعمل على ملف «الوصاية» ومشكلاته بكل مستوياته وأشكاله منذ عام 2005 وهوالأمر الذي أثارته الدراما المصرية في مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي.