31 بديلا للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية.. توفر فرص عمل

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، في 8 محافظات بينها «سوهاج والبحيرة والإسماعيلية وقنا، والبحر الأحمر وكفر الشيخ وأسوان والمنيا»، ولذلك بدأ أولياء الأمور في البحث عن شهادات تناسب أبنائهم، وفي السطور التالية نستعرض 31 بديلا للثانوية العامة.

مدارس الثانوية العامة توفر فرص عمل

وأتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من بدائل الثانوية العامة، تخطت 31 مدرسة، يمكن للطلاب الالتحاق بها عقب المرحلة الإعدادية، بينها الثانوي الفني بفروعه المتعددة، فضلًا عن عدة مدارس توفر بعضها فرص عمل للطلاب فور التخرج منها ليجعلها خيارًا مناسبًا أمام أولياء الأمور والطلاب، مثل مدارس التمريض ومياه الشرب وتوشيبا العربي والضبعة، والمدارس المتخصصة والتابعة لمؤسسات حكومية أو صناعية.

شروط الالتحاق ببدائل الثانوية العامة

وهناك عدة شروط للالتحاق ببدائل الثانوية العامة، فبعضها يشترط مجموع أكثر من 130 درجة بالشهادة الإعدادية، فضلا عن مجموع اللغة الإنجليزية، بينما يحتاج بعضها لفحص طبي، واجتياز مقابلة شخصية مثل مدارس التمريض ومدرسة الضبعة، بينما تشترط أخرى الإقامة بنفس المحافظة مثل مدارس شركات المياه، بينما يتم تسديد مصروفات ببعض المدارس منها مدرسة الذهب، فيما توفر مدارس أخرى المبيت للطلاب، بينها مدرسة الضبعة.

بدائل الثانوية العامة 2023

وتنشر «الوطن» قائمة بأبرز المدارس بدائل الثانوية العامة 2023 وفقا لمديريات التربية والتعليم التابعة لها:

- مدارس التمريض للفتيات والبنين.

- المدارس الثانوية الفندقية.

- مدرسة البترول.

- مدرسة we للاتصالات.

-المدارس الثانوية الصناعية.

- مدرسة الضبعة النووية.

- مدرسة الذهب والمجوهرات.

- مدرسة توشيبا العربي.

-المدارس الثانوية الزراعية.

- مدارس السويدي الثانوي.

- مدارس مبارك كول.

- مدارس إلكترو مصر.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدارس أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

-مدارس مياه الشرب والصرف الصحى.

-مدرسة تكنولوجيا الطاقة الحيوية.

- مدارس الشعراوي التكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكسفاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

-مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

-مدارس الهيئة العربية للتصنيع.

- مدرسة البتروكيماويات.

-مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية.

-مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

-مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

-مدارس الثانوية العسكرية.

-مدرسة الأثاث بدمياط.

-مدارس السكة الحديد.

-مدرسة الطاقة الشمسية.

- مدرسة البتروكيماويات.

- مدرسة الميكاترونيات.

-المدارس الثانوية التجارية نظم 3و5 سنوات.