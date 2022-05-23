«العربي ومياه الشرب» أبرز بدائل الثانوية العامة 2022 بالمنوفية

يهتم أولياء الأمور عقب أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحث عن بدائل الثانوية العامة لأبنائهم، أملا في توفير فرصة عمل أو توفير تعليم فني يدعم موهبة أو رغبة أبنائهم، وتوجد العديد من بدائل الثانوية العامة المنتشرة بمحافظات مصر بعضها خاص بالمحافظة أو عام.

وتقدم «الوطن» بدائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة المنوفية والتي من أهمها مدرستي العربي للتكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا.

أول بدائل الثانوية العامة بالمنوفية

بداية مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقة والتي بدأت الدراسة بها بالعام الدراسي 2018/2019 فهي تعد أول مدرسة فنية للتكنولوجيا فى مصر، ومن الخيارات الأولى لبدائل الثانوية العامة بمحافظتى المنوفية والقليوبية.

إذ يقتصر التقديم إليها على طلاب إدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية وإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية.

وكذلك يجب حصول الطالب على شهادة إتمام الشهادة الإعدادية بحد أدنى 250 درجة وألا يزيد سن الطلاب في 1 أكتوبر القادم عن «18 عام»، وأن يجتاز المقابلة الشخصية واختبار الرياضيات واللغة الإنجليزية، وسيبدأ التقديم للمدرسة في 1 يوليو القادم.

مميزات مدرسة العربي بالمنوفية

وتوفر مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية عدة مميزات للطلبة الملتحقين بها منها توفيل مواصلات للطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك لخريجى المدرسة أولوية التعيين بمصانع العربي.

وقد أنشئت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتتخصص المدرسة في مجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي.

المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا من بدائل الثانوية العامة

وتعد المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيويسنا بمحافظة المنوفية، أحد بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنوفية وتهدف المدرسة لإعداد الكوادر الفنية المتوافقة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدأت الدراسة بها منذ 2012، وحددت المدرسة عدة شروط للالتحاق بها منها ال يقل مجموع الطالب عن 250 درجة وألا يزيد سنه بأول أكتوبر عن «18 عام» وأن يجتاز اختبارات القبول وأن يكون لائق طبيا وتقبل المدرسة ابناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة طبقا للتوزيع الجغرافي.

وتوفير المدرسة انتقالات الطلاب من شبين الكوم إلى قويسنا وكذلك زي مدرسي كامل، وكذلك فرصة عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتدريب صيفى داخل ورش ومعامل ومحطات الشركة.