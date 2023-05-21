حريق هائل في سوق الصواريخ بجدة.. نشب للمرة الثانية دون إصابات (صور)

اندلع حريق هائل في أحد أسواق مدينة جدة الشهيرة، اليوم، وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، منذ قليل، إخماد الفرق في جدة لهذا الحريق.

السيطرة على حريق سوق الصواريخ بمدينة جدة

واندلع الحريق في سوق الصواريخ هذه المرة ولا تزال أسباب نشوبه مجهولة، على الرغم من أنّها المرة الثانية التي ينشب فيها الحريق، خلال أسبوعين.

حريق سوق الصواريخ دون أي إصابات

ولم يسفر الحريق في سوق الصواريخ الذي اندلع بمدينة جدة الواقعة غرب المملكة السعودية، عن أي إصابات، وفقًا لبيان الدفاع المدني السعودي عن نتائج الحريق.

شهرة سوق الصواريخ بجدة

وتداول عدد من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي صورًا للحريق الذي اندلع في سوق الصواريخ بجدة، الذي يحمل شعبية كبيرة، ويعد أحد أكبر الأسواق الشعبية في المملكة وأكثرها شهرة.

وتوضح الصور التي تداولها مستخدمو السوشيال ميديا تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيفة من موقع الحريق في سوق الصواريخ، وكذلك إسراع فرق الدفاع المدني لإخماده.

سوق الصواريخ بجدة.. أسباب تسميته

ويكتسب سوق الصواريخ بجدة شهرته الكبيرة كأحد المعالم بالمدينة السعودية وأكبر أسواقها، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى 3 عقود مضت، فيما ترجع تسميته إلى قربه وقت إنشائه من قاعدة الصواريخ الواقعة جنوب جدة.