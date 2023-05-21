رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر يعدد فضائل الصلاة على النبي

أشاد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، بقرار وزارة الأوقاف بتخصيص من 3 لـ5 دقائق للصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة الجمعة المقبلة، بالتزامن مع تخصيص موضوع خطبة الجمعة عن فضائل الصلاة على النبي.

ونوّه بفضائل الصلاة على النبي، صلى الله عليه، مستشهدًا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلاةً فِي الدُّنْيَا ، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةَ مَرَّةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ، سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الآخِرَةِ وَثَلاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِذَلِكَ مَلَكًا يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِهِ كَمَا يُدْخِلُ عَلَيْكُمُ الْهَدَايَا، يُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ، فَأُثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ».

وأضاف الأطرش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عن عمر قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليّ فإنه من صلّى عليّ مرة واحدة صلى الله عليه عشرًا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة».

فضائل الصلاة على النبي

ورصد عدد من فضائل الصلاة على النبي، يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات، يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات، ويغفر له عشر سيئات وكانت سببا في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

وتابع: «تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم، كما تكفيه ما أهمه من هموم وكروب، كما أن الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى».

وأوضح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به، وتنقذ المسلم من صفة البخل، كما أنها أسباب طرح البركة، مشيرا إلى فوائد الصلاة على النبي ليست مقتصرة على هذا فقط بل لا يمكن حصرها، فاحرصوا على اغتنامها.