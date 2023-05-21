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ضبط ‏99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:58 ص | الأحد 21 مايو 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 99314 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات، 33001 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و641 مخالفة السير دون تراخيص، و24 مخالفة موقف عشوائي، ومخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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