لو مسافر لبيت الله الحرام.. تعرف على أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444

تستعد السعودية لاستقبال أفواج الحجاج إلى بيت الله الحرام بمكة لأداء الفريضة، ومن بين أبرز الاستعدادات تنظيم أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444، والتي يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية الوصول إليها قبل السفر إلى أرض الحجاز المقدسة.

اعرف أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444

ووفقا لموقع وزارة الصحة السعودية، فإنَّ البلاد تستعد بتوفير التطعيمات لتوزيعها على الحجاج من خارج المملكة عند قدومهم، بتنظيم وتحديد أماكن مخصصة لتلقي لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، فيما تستعرض «الوطن» أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444.

أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444 «بالصور»

ووفقاً للمعلن من الوزارة عن أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444، فإنه يتوفر بمحافظة جدة حوالي 13 مركز صحي و11 آخرين بمحافظة الرياض، مخصصين لتلقي تطعيمات الحجاج من خارج المملكة؛ ولقاحات كوفيد-19 المعتمدة.

سهولة الوصول لأماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444.. باستخدام «جوجل للخرائط»

ويوفر موقع وزارة الصحة السعودي كل المعلومات عن أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444، مع إتاحة الصول إلى الموقع الجغرافي للمراكز الصحية وتحديد أماكنها باستخدام خرائط جوجل، وأشهرها في جدة «غليل» و«الفضيلة» و«السليمانية»، و«لبن الشرقي» و«لبن الغربي» و«لبن 2» و«أم الحمام» في الرياض.

أماكن تطعيم الحج في جدة 1444

أماكن تطعيم الحج في الرياض 1444

لقاحات وتطعيمات الحج في الرياض وجدة 1444

أوصت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم، بعد توضيحها لـ أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444، بأهمية معرفة تطعيمات الحجاج الأخرى من داخل المملكة​​​​​ وتأكدهم من تلقي التطعيمات التالية؛

1. ​لقاح فيروس «كورونا»

يجب تلقيه لمن هم فوق الـ 5 سنوات، وذلك عند تقديم شهادة تطعيم سارية، مثبت فيها إكمال التطعيم باللقاحات المعتمدة في المملكة.

2. لقاح الحمى الشوكية النيسيرية

​يجب على جميع الراغبين في أداء الحج والعمرة، أو حتى القدوم إلى مناطق الحج والعمرة لأي غرض آخر، أن يتلقى هذا التطعيم طالما من البالغين أو للأطفال في عمر الـ 9 أشهر، بشرط تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي «ACYW» قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة خلال مدة لا تقل عن 10 أيام.

3. لقاح الأنفلونزا الموسمية

يعد من تطعيمات الحج 1444، وعلى الحجاج من داخل المملكة تلقي هذا اللقاح في مدة لا تقل عن 10 أيام، وهو أحد اللقاحات الخاصة بموسم الحج.

تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444.. قائمة لقاحات كوفيد-19 المعتمدة

فيما يحتاج الحجاج من خارج المملكة إلى تلقي لقاحات كوفيد-19 المعتمدة وأبرزها فايزر بيونتك واسترازينكا، بالجرعات الموضحة وذلك بعد معرفة أماكن تطعيم الحج في الرياض وجدة 1444.