شروط التقديم والقبول بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
كتب:
أميرة فكري
02:44 م | الأحد 21 مايو 2023
صورة أرشيفية
أعلنت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، تفاصيل الدراسة والتخصصات وعدد سنوات الدراسة وشروط القبول والمميزات وشروط التقديم للعام الدراسي المقبل 2023-2024.
تفاصيل التقديم مدرسة السويدي الدولية
سنوات الدراسة ثلاث سنوات
الفرص المتاحة لمدرسة السويدي
- مطور برمجيات محلل نظم برمجيات.
- محلل بيانات برمجيات.
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.
شروط التقديم
- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.
- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.
- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.
المميزات
- نظام جودة وفقا للمعايير الدولية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.
- فرصة التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.
- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليا ودوليا.
- توفير الزي المدرسي.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.
- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.
- أحدث التطورات الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب العالمية.
- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال الإرشاد والتوجيه المهني والموسيقى والدراما والرسم.
- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.
المكان
مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.