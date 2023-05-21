شروط التقديم والقبول بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، تفاصيل الدراسة والتخصصات وعدد سنوات الدراسة وشروط القبول والمميزات وشروط التقديم للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

تفاصيل التقديم مدرسة السويدي الدولية

سنوات الدراسة ثلاث سنوات

الفرص المتاحة لمدرسة السويدي

- مطور برمجيات محلل نظم برمجيات.

- محلل بيانات برمجيات.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

المميزات

- نظام جودة وفقا للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

- فرصة التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليا ودوليا.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- أحدث التطورات الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال الإرشاد والتوجيه المهني والموسيقى والدراما والرسم.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

المكان

مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.