ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك في الغربية

شنت مديرية الطب البيطري بالغربية حملات تفتيشية موسعة بجميع مراكز المحافظة، نتج عنها، تحرير عدد 58 محضر لمخالفات بالأغذية ذات الأصل الحيواني بأسواق مراكز المحافظة، خلال المرور اللجان لإحكام الرقابة البيطرية على المنتجات الغذائية بالأسواق.

حملات تفتيشية

وتمكنت لجان أطباء إدارة المجازر من تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري وأقسامها 8 بجميع مراكز محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور بتكثيف الحملات التفتيشيه إحكاما للرقابة البيطرية على المنتجات الغذائيه ذات الأصل الحيواني بأسواق مراكز المحافظة، وضبط كميات كبيرة من اللحوم ومشتقاتها، والدواجن والأسماك، ونتج عنها تحرير عدد 58 محضرا.

ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج المجازر

ضبط كمية من اللحوم، بلغت 85.5 كيلو جرام، مابين بقري، وجاموس، مذبوحة خارج المجازر، داخل عدد من المحلات نتج عنها تحرير 20 محضر، كما جري ضبط 52 كيلوجرام دواجن بدون بيانات، 65 كيلوجرام غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و 30 كيلوجرام، وجرى سحب عينات منها للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه، وتحرير 11 محضرا.

ضبط أسماك مجمدة في الأسواق

وجرى ضبط كمية كبيرة من الأسماك، بلغت 571 كيلوجراا، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتنوعت مابين أسماك مجمدة، ومدخنة، ومملحة، وجمبري، وتحرير 12 محضرا، بجانب ضبط كميات من مصنعات اللحوم، بلغت 32 كيلو جراما، بدون بيانات، و58 كيلوجرام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.