أبرز جهود الدولة لتوفير مناخ جيد للاستثمار.. تعرف عليها

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو حول «أبرز جهود الدولة لتوفير مناخ جيد للاستثمار»، مشيرا إلى أنه تم إعداد وإصدار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، كما تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والتي تم منحها لـ15 شركة.

إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه تم إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، كما تم تدشين وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

إعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات

وأوضح مركز المعلومات أنه تم إعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات، وتحديد تسعير ثابت لـ«الأراضي الصناعية»، كما تم التخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، لافتا إلى أنه تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.