إجابات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية.. احسب درجتك

انتهى اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية، وتبعه بحث الطلاب عن إجابات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية، لمراجعة إجاباتهم التي دونوها في المادة، ومعرفة مدى صحتها والاطمئنان على نتيجتهم قبل ظهوها بشكل رسمي بعد انتهاء الامتحانات وعمليات التصحيح.

إجابات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» إجابات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية بحسب رحاب سمير، أستاذ اللغة الإنجليزية، إضافة إلى أوراق الامتحان التي بلغت 3 صفحات اليوم.

آراء امتحان الانجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

من جهتهم، أثنى الطلاب على امتحان الانجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية، ووصفوه بالسهل عدا سؤال الجرامر الذي احتاج إلى تركيز منهم، فيما أكدوا أن عدا ذلك يعد سهلا ومباشرا.

تفاصيل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

وأدى 103 آلاف طالب وطالبة اليوم، امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية، ضمن ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، وذلك أمام 378 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى نهاية الأسبوع الجاري.