«زيلينسكي» يقترح عقد قمة دولية لبحث صيغة السلام الأوكرانية في يوليو المقبل

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عقد قمة دولية في يوليو المقبل تخصص لبحث صيغة السلام الأوكرانية.

وقال «زيلنسكي»، في تصريح خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في مدينة هيرومشيما اليابانية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه في شهر يوليو المقبل ستكون الحرب الروسية - الأوكرانية قد مر عليها 500 يوم، مضيفا: «لذلك فإن شهر يوليو جيد لعقد قمة صيغة السلام، لتكون قمة الأغلبية العالمية تضم كل من يرغب في إنهاء هذه الحرب، لذلك أدعوكم للانضمام إلى الجهود المشتركة».

وذكر الرئيس الأوكراني، أن بلاده عرضت على العالم صيغة السلام الخاصة بها، وقال «لقد طورنا صيغة السلام بطريقة تضمن توافق كل نقطة من نقاطها مع قرارات الأمم المتحدة، وبطريقة يمكن لأي شخص في العالم أن يختار المسار الذي يمكنه المساهمة فيه».

تدمير أربع طائرات بدون طيار هجومية أحادية

ميدانيا، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية تدمير أربع طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه تابعة للقوات الروسية في منطقة العمليات الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي «دونيتسك» و«لوجانسك»، رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما جمهورية مستقلة ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية، بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن نهاية سبتمبر الماضي في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد استفتاءات رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي.

الرئيس الروسي يهنئ العاملين في المحطات القطبية بعيدهم المهني

من ناحية أخرى، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاملين في المحطات القطبية بعيدهم المهني، الذي يصادف اليوم 21 مايو. وقال بوتين - في برقية التهنئة، بحسب الكرملين - «إن العاملين القطبيين الروس يتمتعون بكفاءة عالية وموهبة إبداعية رفيعة، وبفضل عمل أجيال عديدة منهم تم وضع أساس موثوق لحل مشاكل التنمية الاستراتيجية».

وأضاف: «لقد ظهر هذا العيد قبل 10 سنوات كدليل على الاحترام العميق للعمل المتفاني من جانب مواطنينا، الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن الأم في أصعب الظروف في القطبين الشمالي والجنوبي».

وتابع الرئيس الروسي: «بفضل الكفاءة العالية والموهبة الإبداعية لأجيال عديدة من العلماء والبحارة والطيارين والبنائين والجيولوجيين وممثلي المهن الأخرى، جرى اكتشاف طرق بحرية وجوية جديدة وثروات باطنية وإجراء أبحاث عملية أساسية وإنشاء قاعدة لحل مشاكل التنمية الاستراتيجية».

يُذكر أن روسيا تحتفل في 21 مايو من كل عام بيوم العاملين القطبيين، الذي جرى الاحتفال به لأول مرة في عام 2013.