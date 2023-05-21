«الإصلاح والنهضة» يقترح السماح بـ«التبرعات الاعتبارية» لتمويل الأحزاب

قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز، إن ملف الأحزاب السياسية يواجه عدة إشكاليات وتحديات، من بينها أن قانون الأحزاب السياسية الحالي رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاته في 2011، افتقد فلسفته، وكان مناسبًا لعصور ماضية لا تواكب الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن وصم الأحزاب السياسية بأنها كرتونية، يؤدي إلى عزوف الشباب عن المشاركة فيها، ما يؤدي إلى انصرافهم عن العمل العام، وتركهم فريسة لحركات وتيارات غير وطنية، بالإضافة إلى ضعف سبل التمويل، التي جعلت الأحزاب غير قادرة على القيام بفعاليات ميدانية أو التوسع في المحافظات المختلفة.

مطالبات بإصدار قانون جديد للأحزاب في الحوار الوطني

وقدم رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عددًا من المقترحات، منها إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية خلال جلسة الحوار الوطني، يتضمن السماح بوجود مصادر تمويل للأحزاب، لا تنحصر فقط في التبرعات أو دعم الدولة، وإعفاء الرسوم عن الصحف الحزبية أسوة بالمقرات، والسماح بمشروعات اقتصادية ذات نوعية، تتناسب مع طبيعة الأحزاب، والسماح للتبرعات من الشخصيات الاعتبارية، وليس حصرها في الطبيعية فقط، والتمويل غير المباشر من الدولة «المقرات- ظهور إعلامي»، والنص بالسماح بالصحف الإلكترونية وليس الورقية فقط.

مناقشة قضايا الأحزاب السياسية

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.