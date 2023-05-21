لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على موازنة المديريات 2023-2024

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع الموازنة العامة 2023-2024 فيما يتعلق بالقطاعات الخاصة بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وذلك في حضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

وزير القوى العاملة: مستمرون في تنفيذ خططنا نحو التحول الرقمي

قال الوزير إن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.

وثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بعدم إدراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيه المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

تعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة

وأسار إلى أن عدم الإدراج يؤكد أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

ووجهت اللجنة الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، وأنه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة تحرص على علاقات عمل متوزانة، حفاظا على الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة.