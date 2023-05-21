«مياه القاهرة» تطلق حملات طرق أبواب لترشيد الاستهلاك في البساتين

نفذت إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، حملات طرق أبواب بحي البساتين، لحث المواطنين خاصة ربات البيوت، على ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ضمن خطة شركة الصرف بتغطية حملة طرق الأبواب لكل الأحياء بالقاهرة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.

عدم إلقاء المخلفات

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي، أنّ اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، له دورُ كبير في تعزيز قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين.

الحفاظ على المياه

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى توزيع بروشورات ومطبوعات تحمل العديد من الرسائل لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه ومراعاة السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الصرف الصحي، إضافة إلى استطلاع رأي المواطنين في الخدمات التي تقدمها الشركة.