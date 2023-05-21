دعاء خاشع بصوت مصطفى حسني عبر قناة الناس: «اللهم حبب إلينا الإيمان»

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يناجي فيه الداعية الإسلامي مصطفى حسني الله جل جلاله بكل خشوع، يأتي ذلك تحت عنوان «توفنا على لا إله إلا الله».

دعاء لله جل جلاله

ودعا «حسني»، رب العالمين، قائلًا: «يا ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين».

وأضاف «حسني»، خلال حوارها المذاع عبر قناة «الناس»: «اللهم اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وأحشرنا يوم القيامة في زمرة لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على قولها، وانفعنا يا مولانا بفضلها، وأجعلنا من خيار أهلها، أمين، أمين يا رب العالمين».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.