الشيخ عبدالخالق عطيفي عبر قناة الناس: صلة الرحم تحمي من الخزي في الدنيا والآخرة

قال الشيخ عبدالخالق عطيفي خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن صلة الرحم تحمي الإنسان وتحصنه من أمور قد تخزيه في الدنيا والآخرة، فالإنسان الذي يصل رحمه لا يكون أبدا في موقف من مواقف الخزي والذلة والهوان والعار.

أول لقاء بين النبي وجبريل عليه السلام

وأضاف «عطيفي»، خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج «آيات بينات»، على قناة «الناس»: «في أول لقاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل أمين وحي السماء وكان وقتها يتعبد في غار حراء، شعر النبي بالرعب والهول والفزع، وعاد إلى السيدة خديجة وهو ممتقع اللون من شدة الفزع، وقالت له مطمئنة إياه بلسان المؤمن الواثق والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.