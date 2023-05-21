إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخصين بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها وعدم قدرته على استيقافها حتى انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة شخصين بينهما مساعد شرطة.

إصابة شخصين في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل قبل مدخل أبو صير إتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة كل من أبو العلا روبي خميس 47 سنة، مساعد شرطة بمديرية أمن القاهرة ومقيم هوارة المقطع بدائرة مركز الفيوم، وعيد عبد العظيم عبد المنعم، 41 سنة، سائق السيارة، ومقيم سمالوط المنيا.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.