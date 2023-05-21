تفاصيل امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انعقاد دائم لغرفة عمليات تعليم القاهرة لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني دور أول لعام 2023، إذ أدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، امتحان اللغة الإنجليزية في الفترة ما بين 9 : 11، بحيث تتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية.

تطبيق أقصى العقوبات الرادعة

وتابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، غرفة العمليات داخل ديوان المديرية، وتأكد من وضوح الطباعة في الورقة الامتحانية وعدم وجود أي مشاكل في الامتحان، مؤكدًا أنّه لن يسمح بأي تجاوزت من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة، مشددًا بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم لانتظام سير الامتحانات.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية

وجاءت ورقة امتحان مادة اللغة الإنجليزية في صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنيًا ولغويًا، وشملت جميع دروس المنهح المقرر، وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.