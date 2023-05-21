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«الإصلاح والنهضة»: نطالب بحوكمة منظومة الإدارة المحلية والتحول الرقمي

كتب:

سحر عزازي
05:12 م | الأحد 21 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قدم الدكتور علي عبدالمطلب، ممثل عن حزب الإصلاح والنهضة، مجموعة من التوصيات، أولها فصل قانون المحليات عن قانون الإدارة المحلية.

أهمية قانون المجلس الشعبية المحلية في الحوار الوطني

وأشار خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية»، ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إلى أن المحليات تعد من أهم الاستحقاقات الانتخابية الحالية، كما أن غياب المجلس لمدة 12 عاما، سيؤدي لانقطاع الخبرات، وتعذر دخولها الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب مع حوكمة منظومة الإدارة المحلية والتحول الرقمي.

دور المجالس المحلية في حياة المواطنين

وأضاف أن المجالس تلعب دورا في غاية الأهمية وهو دور حيوي، لتمكين المواطن، من صنع العديد من الخدمات وغيابها جعل المواطن لا يشعر بجهود الدولة.

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بقلم سحر عزازي