«غرفة السياحة»: حجاج المستوى الاقتصادي سيقيمون في فنادق على بلاط الحرم

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مساكن حجاج السياحة تتنوع وفقا للمستوى الذي تقدموا إليه، سواء كان «اقتصادي بري، واقتصادي طيران» أو 5 نجوم، لافتا إلى أنّ وزارة السياحة والآثار، حددت من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي، مواصفات سكن الحجاج بكل مستوى.

سكن حجاج السياحة في الحرم المكي

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ المسافة بين سكن حجاج المستوى الاقتصادي والحرم المكي، تتراوح بين 50 مترا وحتى 4 كيلومترات، ويمكن لحجاج المستوى الاقتصادي، قضاء بضعة أيام من برامجهم بفنادق فئة 5 نجوم مجاورة للحرم المكي أو كما تسمى فنادق على بلاط الحرم.

وأوضح أنّ حجاج مستوى الحج الاقتصادي تحسين سكن 5 نجوم، سيقيمون خلال تواجدهم في مكة المكرمة بضعة أيام بفنادق فئة 4 و5 نجوم لا تبعد عن الحرم أكثر من 250 مترا، والبعض منه يقع مباشرة على بلاط الحرم.

4 برامج اختيارية لتحسين سكن الحجاج

وأشار إلى أنّ حجاج البرنامج الاقتصادي الذي يبلغ سعره 130 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، سيقيمون داخل فنادق تبعد عن الحرم المكي بمسافة قد تصل إلى 4 كيلومترات، موضحا أنّ وزارة السياحة وضعت نحو 4 برامج اختيارية لتحسين سكن الحجاج بمكة.

يذكر أنّ وزارة السياحة والآثار، خصصت نحو 75% من تأشيرات الحج المخصصة لها لبرامج الحج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران».