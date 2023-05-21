قطار الصيف من القاهرة حتى مرسى مطروح والعكس.. اعرف المواعيد

ينطلق قطار الصيف من القاهرى إلى مرسى مطروح والعكس، في 15 يونيه المقبل، حسب بيان سابق من هيئة السكك الحديدية، إذ يحرص المصطافون من القاهرة الكبرى على استقلال القطار على مدار موسم الصيف سنويا، للسفر إلى مرسى مطروح، للاستمتاع بالمصيف، والهروب من الأجواء الحارة إلى الشواطىء، والرحلات البحرية في المدينة الساحلية.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطار الصيف من مرسي مطروح حتى القاهرة، يعمل منذ بداية الموسم، حتى 15 سبتمبر، وجرى التنسيق مع شركات النقل البري، لزيادة عدد السيارات التي تنقل زوار مطروح، في ظل زيادة الأعداد بالملايين خلال المصيف، الذي يصل أعدادهم إلى 7 ملايين مصطاف سنويا.

مواعيد قطارات القاهرة مرسى مطروح

ينطلق قطار الصيف من القاهرة حتى مرسي مطروح في عدة رحلات، وتنشر «الوطن» مواعيد قطارات القاهرة مطروح كالتالي:

- قطار الصيف يتحرك من القاهرة إلى مرسى مطروح ويحمل رقم 773/ 772، يتحرك من محطة سكك حديد القاهرة في تمام الساعة 11:35م، ويصل إلى مدينة مرسى مطروح، في الساعة 7 صباحا، ويعمل بشكل يومي، وهو قطار سياحي، به عربات أولى وثانية مكيفة، وعربات نوم وبوفيه.

- القطار رقم 939/ 940، درجة ثالثة مكيفة، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 5 صباحا، ويصل إلى محطة سكة حديد مرسى مطروح، تمام الساعة 1:40 مساءا، ويعمل على مدار الأسبوع بشكل منتظم.

مواعيد قطارات مرسى مطروح القاهرة

وإليكم مواعيد قطارات مرسى مطروح وحتى القاهرة خلال موسم صيف 2023، وهي كالتالي:

- قطار مرسي مطروح رقم 774/ 775 يتحرك في تمام الساعة 10م، ويصل القاهرة فجرا في تمام الساعة 5:15 ص، ويعمل بشكل يومي، وبه عربات أولى وثانية مكيفة، وعربات نوم وبوفيه.

- قطار مرسى مطروح رقم 943/942 الدرجة الثالثة، وهو مكيف يتحرك من محطة مرسى مطروح في تمام الساعة 4:25 م، ويصل محطة قطار القاهرة في تمام الساعة 11:40م، وينتظم على مدار الأسبوع.