قطار مطروح القاهرة.. 4 مواعيد جديدة في المصيف

بدأت هيئة السكك الحديدية في تدعيم خط قطار مطروح القاهرة، بعدد 4 قطارات في موسم الصيف، وبدأت عمليات التشغيل الفعلي في 18 يونيو الجاري، وهم قطارات متنوعة درجة ثالثة وثانية وأولى مكيفة، بجانب قطار نوم، وذلك لمواجهة الإقبال الشديد من المصطافين على مصيف مرسى مطروح حتى نهاية الموسم.

قطارات مطروح القاهرة

وينطلق قطار مطروح إلى القاهرة في عدة مواعيد، أولها قطار النوم والذى يوجد به عربات أولى وثانية مكيفة، في تمام الساعة 10 مساء من محطة سكة حديد مرسي مطروح، ويصل إلى القاهرة الساعة 5 فجرا، كما ينطلق قطار سياحي مكيف ثانية وثالثة مكيفة من محطة مرسى مطروح في تمام الساعة 4:25 مساء ويصل القاهرة الساعة 11 مساء، وقطار يتحرك من القاهرة الساعة 11:35م ويصل مطروح الساعة 7 صباحا، ويشمل 4 عربات نوم، وعربة بوفية وعربة أولى أسباني، و4 عربات ثانية مكيفة أسباني، وقطار من القاهرة يتحرك الساعة 5:50 صباحا ويصل مطروح الساعة 1:40 مساء عبارة عن 5 عربات ثالثة مكيفة.

بدائل مواصلات مرسى مطروح

ويوجد بخلاف رحلات القطار من القاهرة والمحافظات إلى مطروح، بدائل أخرى منها رحلات أتوبيس شركة غرب ووسط الدلتا، حيث يتحرك أتوبيس كل ساعة من موقف القاهرة بالتحرير، وأتوبيسات جو باص، وشركات أخرى خاصة، وميكروباصات على مدار الساعة تتحرك من منطقة الهرم، موقف مشعل وتتجه مباشرة إلى مطروح في أسرع مواصلة بسعر 150 جنية للفرد وتصل خلال 5 ساعات منها استراحة في الساحل الشمالي.