«المنشآت السياحية» تحذر المطاعم من التمييز بين الرواد بسبب اللون أو الأصل

أرسل محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، خطابًا إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكّد خلاله أنَّ الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت السياحية التي تمارس فيها سياسة منع دخول أي من الرواد لأي سبب يقوم على التمييز بينهم.

ومن جهته، حذر عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كل المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة للإشراف السياحي من ظاهرة منع دخول روادها تحت أي مسميات قد تشير إلى التمييز بينهم.

التنديد بأي ممارسات تخالف القوانين واللوائح والعادات والتقاليد

وأضاف «المصري» في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ الغرفة تندد بأية ممارسات تخالف القوانين واللوائح والعادات والتقاليد المتعارف عليها سواء من جانب المنشآت والمطاعم السياحية أو الرواد وضرورة احترام الجميع للقواعد المنظمة والحاكمة لعمل هذه المنشآت.

متابعة مستمرة لضبط سير العمل داخل المنشآت السياحية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى هناك متابعة مستمرة من جانب الغرفة ووزارة السياحة والآثار، علي المنشآت والمطاعم السياحية من أجل ضبط سير العمل داخل المنشآت السياحية وتنظيم العلاقة بين المنشآت وروادها مع بيان التزامات المنشأة وكذا الرواد وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح «المصري» أنَّ الغرفة عممت منشورًا على أعضائها بهذه التعليمات والتحذيرات وذلك في ضوء ما أثير مؤخراً من تداول بعض المقاطع المصورة والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعي من منع بعض المنشآت دخول المحجبات.

وأكّد أنَّ هذه الممارسات التي قد تمارسها بعض المنشآت السياحية تعد مخالفة لنص المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 والتي تنص على عدم التمييز بين الرواد بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.