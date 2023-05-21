فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية بقصر السينما

ينظم قصر ثقافة السينما، دورة دراسات سينمائية حرة، تتضمن محاضرات في فنون السينما بمجال: السيناريو، التصوير، الإخراج، الديكور، الرسوم المتحركة، بالإضافة لانعقاد ندوات ثقافية ولقاءات نقدية يقدم الدارسون خلالها أبحاثا تعكس مدى استفادتهم من المادة العلمية.

وأعلن القصر، فتح باب التسجيل بالدورة اعتبارا من مايو الجاري وحتى ميعاد انعقادها، ومن المقرر أن تبدأ في يوليو المقبل.

ويدرس في الدورة، نخبة من الأساتذة المتخصصين في فنون السينما المشار إليها منهم أشرف محمد، مروة عزب، خالد بهجت، أحمد البدري، فخر الدين نجيدة، يسري المناديلي، حسين بكر، حسام المحفوظي، زايد نايف، أشرف فايق، عادل عوض، وضياء الدين جابر وغيرهم.

دورة في مبادئ التمثيل السينمائي والمسرحي

كما أعلن القصر عن فتح باب التسجيل في دورة دراسات سينمائية في مبادئ التمثيل السينمائي والمسرحي تبدأ اعتبارا من يوليو المقبل أيضا، تدريب المخرج تامر الجزار.

فعاليات الدورات التدريبية تأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وينظمها قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، في ضوء اهتمام قصور الثقافة بنشر الثقافة السينمائية عبر الاستعانة بالأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.