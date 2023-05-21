16 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا السبت المقبل

يؤدي 16 ألف 716 طالب وطالبة، في محافظة المنيا، امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2022-2023، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، السبت المقبل، لمدة أسبوعين.

تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات

وأعلن حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة، تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية للعام الدراسي 2022-2023، موضحا أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي للعام 2023 تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري وتنتهى يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9 يونيو المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 16 يونيو المقبل.

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

وبدأت أمس السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأعلن حمدي مصطفى محمود وكيل التعليم في محافظة المنيا عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 ويؤديها 94 ألفا و 363 طالب وطالبة، أمام 413 لجنة بـ 3قطاعات، موزعين على 9 إدارات تعليمية.

وقبل ساعات أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بيانا أعلنت فيه، انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 التي بدأت أمس السبت، وتستمر حتى الخميس المقبل، حيث أدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، أمس السبت، في مادة اللغة العربية، فى سهولة ويسر، وانضباط كامل للجان الامتحانية، كما أدي الطلاب الامتحانات اليوم الأحد في مادتي الهندسة والتربية الدينية.