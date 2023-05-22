تفاصيل مقتل شاب على يد 3 أشخاص بالدقهلية.. خلافات سابقة السبب

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على شاب وقتله بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات رجال الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

أدلة وتحريات

وكان المتهمون الثلاثة قد حضروا للتحقيق معهم أمام جهات التحقيق مقيد اليدين فى حراسة أمنية مشددة، وتم عرضهم على جهات التحقيق، حيث واجهتهم جهات التحقيق بالأدلة والتحريات التى تثبت إرتكابهم للجريمة وبعد انتهاء جلسة التحقيق أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الجريمة ببلاغ إلى شرطة منيا النصر الدقهلية من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بالرأس، وعقب سؤال والدة المجني عليه اتهمت أحد الأشخاص ويعمل كهربائي سيارات بأنه قام بالتعدي على نجلها بسلاح ناري «بندقية خرطوش».

وأن ذلك تسبب في إصابته ولفظ أنفاسه الأخيرة وذلك لسابقة قيام الضحية بالتوجه لمنزل المتهم وكان بحوزته سلاح ناري لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه، وتمكن رجال الشرطة من تحديد مكان تواجد المتهم وتم القبض عليه واقتياده الى قسم الشرطة.

كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، والسلاح الذى كان بحوزة المجني عليه، كما قام رجال الشرطة بتحديد شخصين كانا ظاهرين في مقطع الفيديو، وتم ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء واقتيادهما الى قسم الشرطة، حيث أقرا بما سبق.

وقد تناول قانون العقوبات فى الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبة إرتكاب جريمة القتل، ولكشف نص العقوبة أوضح المحامى أحمد عزت المحامي فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 234 تنص على «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».