خبير اقتصادي: فرص استثمارية واعدة بين مصر وعمان خلال الفترة المقبلة

تشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطة عمان، اهتماما كبيرا حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، ضمنها اتفاقية في مجال الازدواج الضريبي، وأخرى في مجال التعاون المالي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/ 2023.

تبادل تجاري على مستوى كبير بين مصر وعمان

من جانبه قال الدكتور وائل سلام خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إن التعاون مع سلطنة عمان يعتبر تعاونا تاريخيا، موضحا أن هناك تبادلا تجارىا على مستوى كبير بين مصر وعمان، حيث ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان لتسجل 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%، ويتضح من ذلك ان هناك حركة كبيرة فى التجارة البينية بين البلدين.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بعُمان سجلت حوالى 162

وأضاف سلام لـ"الوطن"، أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين يعملون بسلطنة عمان في عدد كبير من الوظائف الهامة خصوصا التدريس والتمريض، مشيرا إلى قيمة تحويلات المصريين العاملين بعُمان سجلت حوالى 162 مليون دولار نهاية 2021، مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020، ويتضح من ذلك أن هناك نموا ملحوظا في تحويلات المصريين العاملين في السلطنة.

وأكد سلام أن هناك عددا كبيرا من السلع التي تقوم مصر بصدريها إلى سلطنة عمان منها الفواكه والخضر وأدوات وأجهزة للبصريات، موضحا أن السلع التي تستوردها مصر من سلطة عمان أبرزها خامات معادن ومصنوعاتها وحديد وصلب وأسماك، الألمنيوم ومصنوعاته.