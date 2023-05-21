«تأهيل الشباب للمحليات»: وعي المواطن سينشأ عندما يشارك في الانتخابات

قال فتحي عماد، مدير المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، إن سبب تأخير إصدار القانون من رئيس اللجنة بالمجلس هو عدم الوصول لآلية تراعي رضاء جميع الأطراف.

انتخابات المحليات

وطرح سؤال، خلال الجلسة الثانية بعنوان: «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني، «هل كل السياسيين والقوى السياسية المشاركة لم تصل لآلية تراعي مشاركة كل الأطراف؟»، مضيفا، أن الشماعة المعلق عليها تأخير الانتخابات المحلية غير صحيحة ألا وهي وعي المواطن، وأن الوعي لدى المواطن سينشأ عندما يمارس ويشارك في الانتخابات وليس بالحديث في الغرف المغلقة.

المشروع القومي لتأهيل شباب المحليات

دعا فتحي، إدارة الحوار الوطني بتبني تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الشباب المحليات والمشاركة السياسية والذي حصل على رعاية الرئيس ولم يستكمل من بعدها تنفيذه، حيث إن المشروع عمل على دعم الشاب المصري وتأهيله والتثقيف سياسياً، بداية من قانون المجالس المحلية والانتخابات ومواد الدستور ومحاور أخرى لها علاقة بالتنمية المستدامة والحوكمة والرقمة وبالإضافة إلى مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والتي تعد أهم مشاكل المجالس المحلية وهنا يوفر المشروع دعم الوعي بالمجتمع المصري ودعم تنفيذ المجالس المحلية من خلال تقديم شباب مؤهلة وتعي أهمية المجالس المحلية ودورها.