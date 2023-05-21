رئيس «الإصلاح والتنمية»: سنقدم رؤيتنا بشأن الأحزاب لإدارة الحوار الوطني

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل، مضيفا «سنتقدم بورقة لإدارة الحوار الوطني لطرح رؤيتنا في هذا الشأن».

تعزيز ودعم نشاط الأحزاب

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أن عملية دمج الأحزاب لابد أن يتم طواعية، مطالبا بضرورة أن يسمح القانون بالجديد بدمج الأحزاب طواعية.

المساواة بين الأحزاب في الحوار الوطني

شدد «السادات» على المساواة في تحرك الأحزاب على الأرض، من خلال الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة، مضيفا: «أتمنى أن يكون في قانون الأحزاب الجديد عدم إلقاء القبض على أي عضو عامل في الحزب، إلا بعد الرجوع للحزب لكي نعطي ثقل للأحزاب»، مشيرا إلى ضرورة تشجيع المواطنين بأنه لا يوجد خطورة عليهم من المشاركة في أي حزب.