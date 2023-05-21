ضياء رشوان: الدولة تتحمل رواتب ومعاشات العاملين بالصحف الحزبية منذ 10 سنوات

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة تتحمل رواتب ومعاشات العاملين بالصحف الحزبية منذ 10 سنوات، وهناك 13 صحيفة أغلقت بيد أصحابها.

أسباب إغلاق الصحف الحزبية

وأضاف المنسق العام بتعقيبه داخل لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني: «كان جزء من أسباب إغلاق هذه الصحف، جدل في لجنة الأحزاب حول من يقود هذا الحزب أو ذاك»، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين منذ 2013 منحت كل الزملاء من الصحف الحزبية إعانة بطالة ولا تزال تصرف حتى الآن، ما مثل عبئا على ميزانية النقابة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «ولم يتوقف الأمر على الصحف الحزبية بل اتسع للصحف الخاصة التي أغلقت، وقدمنا قائمة كاملة تجاوز عددها 500 أو600 استحقوا الحصول على معاش إعانة»، مشددا على أن الوضع لن يحل في دقيقة ولكن التكاتف بين مقترحات اللجان وموضوعاتها يفضي في النهاية إلى مخرجات تفيد الجميع.