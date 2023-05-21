عضو أمناء الحوار الوطني: العزوف عن الانضمام إلى الأحزاب يحتاج لمراجعة

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، إن مسألة ميل المصريين للاستقلالية دون التواجد في الأحزاب، أمر يحتاج للمراجعة والتوقف من جانب الجميع، حيث إننا لدينا نحو 107 ملايين مواطن، منهم نسبة ضئيلة في العمل الحزبي وهو أمر مخجل.

أسباب إشكالية العمل الحزبي

أكد خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أن مسألة الاستقلالية لا بد أن يتم مناقشتها بشكل كبير من التوسع، حيث إن هذا أمر يمثل إشكالية للعمل الحزبى من الأساس.

وتساءل عن وجود 100 حزب في مصر؟ لا يوجد فيهم أعضاء تتماشى مع العدد السكانى للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم، هل يوجد 100 قضية مختلف عليها فى مصر من أجل أن نكون أمام 100 حزب؟ حيث إنه من المفترض أن يكون لكل حزب قضية بالأحزاب في الحياة السياسية.