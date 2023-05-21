دينا الشربيني لتامر حسني عن مشاركتهما في فيلم تاج: بحترمك جدا

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم تاج والذي انضمت له مؤخرا.

ونشرت الشربيني مجموعة صور من كواليس الفيلم وعلقت عليها قائلة: «تامر.. مهما اتكلمت أو قلت مش هعرف أشرح لك أنا سعيدة أد إيه بكلامك.. أنا كنت بحبك وبحترمك جدا على المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي.. ربنا يوفقك وينجحك أكتر وأكتر وإن شاء الله تاج يكسر الدنيا زي كل أعمالك علشان المجهود الجبار اللي انت عامله فيه اللي أنا شخصيا شوفتوا بعيني».

فيلم تاج

ويجري حاليا تصوير فيلم تاج والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، الفيلم من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.