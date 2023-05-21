أشرف زكي: علا غانم بصحة جيدة.. وتستعد لفيلمها الجديد

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاة الفنانة علا غانم؛ إثر توقف عضلة القلب فجأة.

حقيقة وفاة علا غانم بتوقف عضلة القلب

وأوضح زكي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن علا غانم بصحة جيدة، وكل ما انتشر خلال الساعات الماضية، شائعة لم يُعرف مصدرها حتى الآن.

وأشار زكي إلى أن الفنانة لا تزال تستكمل تصوير أعمالها الفنية الجديدة.

علا غانم تستعد لفيلم أولاد حريم كريم

يذكر أن الفنانة علا غانم تستعد لعمل سينمائي جديد وهو فيلم أولاد حريم كريم، الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، ويشاركها البطولة كل من: الفنان مصطفى قمر، بسمة، وهاني سرحان، وتيام مصطفى قمر.