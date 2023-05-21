تحصين 35 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 35 ألفاً و940 طائراً ضد الأمراض الوبائية وانفلونزا الطيور، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 35 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، إنه تم تحصين عدد 25 ألفا و740 طائراً ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور جرى تحصين بأجر 4 آلاف و200 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور و7 آلاف طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد، و3 رياشات، كما تم أخذ 20 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالي 4 آلاف و500 طائر، حفاظاً على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو 2023، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظاً على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.