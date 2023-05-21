هشام عبدالتواب: جلسة الحوار الوطني اليوم ناقشت تمويل الأحزاب والعدالة السياسية

تحدث الإعلامي هشام عبدالتواب، عن استمرار جلسات الحوار الوطني، موضحًا: «الجلسات مستمرة بالتوازي، جلسة مختصة بالأحزاب السياسية والأخرى بالمحليات، ومنذ بداية اليوم تابعنا الجلسة الأولى للمحور السياسي المتعلقة بلجنة الأحزاب السياسية والمحليات، وهناك زخم شديد شهدته لجنة الأحزاب السياسية ومناقشة مجموعة كبيرة من القضايا التي تندرج تحت هذه اللجنة».

مناقشة تمويل الأحزاب السياسية

وأضاف «عبدالتواب» خلال تصريحات عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نتحدث عن الكثير من القضايا المطروحة في هذه الجلسة، التي تستمر للجلسة الثانية لدى الأحزاب السياسية، وتمت مناقشة تمويل الأحزاب ودعم تمويل الدولة للأحزاب السياسية، البعض يدعم هذه الفكرة والبعض الآخر يتحفظ عليها من أجل الحفاظ على حيادية واستقلالية النشاط للأحزاب السياسية».

جلسة اليوم ناقشت إعفاء التبرعات للأحزاب من الضرائب

وتابع، أن جلسة اليوم، ناقشت إعفاء التبرعات للأحزاب من الضرائب، وكان هناك نقاش طويل حول العدالة السياسية وأن يكون لكل حزب فرصة في الحياة السياسية والوصول للجماهير، كما جرى مناقشة وجود عدد كبير للأحزاب، حيث إن هناك بعض الأحزاب في مصر ليس لديها تأثير ووصول كبير للجماهير، وجرى دمج الأحزاب السياسية ذات الخلفية المتشابهة حتى يقل عدد الأحزاب السياسية الموجودة.