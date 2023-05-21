تعرف على أشكال وأنواع الرادارات في مصر.. ترصد 100 مخالفة خلال دقيقة

أصبحت الرادارات الحديثة الموجودة أعلى الطرق الرئيسية والمحاور العامة، محل اهتمام قائدي السيارات، التي تعمل على التقاط المخالفة والتركيز على تطبيق قواعد ولوائح المرور على سائقي السيارات على الطرق والمحاور المختلفة بأنحاء الجمهورية وضبط المخالفين منهم، تلك المزايا التي عملت على تقديمها وزارة الداخلية بهدف تقليل حوادث الطريق وإلزام قادة المركبات بالالتزام بتعليمات وقواعد المرور، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية أشكال وأنواع الرادارات الموجودة بالطرق في مصر التي تتمكن من رصد المخالفة على بعد 300 متر.

ما هو الرادار «الساهر»؟

يقول اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أنواع الرادارات الحديثة الموجودة في مصر أبرزها الرادار الفرنسي الذي يطلق عليه الرادار «الساهر»، والذي يعمل على بعض طرق القاهرة من بينها طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات ويمكن للرادار الفرنسي الصنع التقاط 100 مخالفة سيارة في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى رصد 8 حارات مرورية من على بعد 300 متر.

أنواع الرادارات

وأضاف «هشام» أيضًا من أنواع الرادارات «الرادار الألماني 1»، والذي يلتقط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة، كما يوجد «الرادار الألماني 2» وهو يرصد مخالفات تجاوز السرعة والتحدث في الهاتف وحزام الأمان، و«الرادار الألماني 3» وهو يرصد جميع المخالفات المنتهية وتجاوز السرعة والانشغال أثناء القيادة وحزام الأمان، و«الرادار الفرنسي 2» يرصد المخالفات التي تجاوز السرعة والتحدث في الهاتف أعلى الكباري.

ساعدت بشكل كبير على تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري

وشرح «هشام» أن هذه الرادارات ساعدت بشكل كبير على تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط كل أنواع المخالفات ومصدرها وإرسالها إلى الملف الإلكتروني للسيارة خلال 40 ثانية، وفي نفس الوقت ترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بقائد السيارة أنه ارتكب السيارة بمخالفة في مكان ما، وعليه التوجه إلى وحدة المرور التابع لها لسداد الغرامة.