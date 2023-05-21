آلاف يشاركون بمولد العذراء بالمنيا.. الاحتفالات مستمرة لمدة أسبوع (صور)

يشهد دير جبل الطير في شرق النيل بمركز سمالوط في محافظة المنيا، الاحتفال السنوي بمولد السيدة العذراء، تزامنا مع ذكرى رحلة مرور العائلة المقدسة بأرض مصر، التي تستمر لمدة أسبوع تنتهي عصر الخميس المقبل.

وأعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في مركز سمالوط، شمال المنيا، الجمعة الماضية، عن بدء المولد السنوي للسيدة مريم العذراء في دير جبل الطير بشرق النيل، وتستمر الاحتفالات لمدة أسبوع، ويتوافد إلى الكنيسة الأثرية عدد كبير من الزوار من شتي أنحاء الجمهورية.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وقال القس ثاوفيلس راعي كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير جبل الطير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الاحتفالات تشهد هذا العام إقبالا حاشدا بعد تطوير مسار العائلة المقدسة وافتتاحه رسميا في شهر يوليو الماضي، موضحا أن كنيسة السيدة العذراء هي أقدم كنيسة أثرية تقع على ربوة مرتفعة بشرق النيل في مركز سمالوط، وتعد شاهدة على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وأشار راعي الكنيسة إلى أن الكنيسة أمرت ببنائها الملكة هيلانة أم قسطنطين الأول، وهي عبارة عن صخرة واحدة تم تفريغها إلى 4 حوائط صخرية و10 أعمدة في الصحن، وتم تجديد الكنيسة وبناء الطابقين الثاني والثالث فيها عام 1938.

كنيسة العذراء احتمي داخلها السيد المسيح

وأوضح أن الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين الأول زارت منطقة جبل الطير بسمالوط في عام 328 ميلادية وأمرت بنحت وتفريغ الصخرة المحيطة بالمغارة وتحويلها إلى كنيسة السيدة العذراء، حيث اختبأ فيها المسيح طفلاً وأمه السيدة مريم البتول هربًا من الرومان.

وفيما يخص الاحتفالات، عقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاحتفال بالمولد، وقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات، كما جرى تشكيل غرفة عمليات فرعية للتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

وأكد رئيس المركز ضرورة التأكد من سلامة المراسي ومراجعة كافة وسائل الأمان والسلامة في المعديات وصلاحيتها الفنية، وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات، وعدم تواجد أي سيارات على أسطح المعديات التي تنقل الزوار إلى دير جبل الطير، كما جرى تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال.

وجرى تكليف المسؤولين بتوفير عدد كافٍ من الخبز يومياً وإقامة معرض لبيع مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للزائرين، وتكثيف المرور بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات الشريكة لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المواد الغذائية وأماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظًا على صحة وسلامة المترددين.

كما تم توفير مجمع طبي متكامل بمنطقة الاحتفال يعمل على مدار 24 ساعة، مزود بأطقم طبية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة من أمصال وأدوية وغيرها، والانتشار الموسع لسيارات الإسعاف على الطرق المؤدية وداخل وخارج منطقة دير جبل الطير.

وتم توفير فريق فني للصيانة يتواجد بالاحتفال مزود بعدد من مولدات الطاقة الكهربائية لمواجهة أي طارئ حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى فناطيس مياه صالحة الشرب حسب الحاجة.