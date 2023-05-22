10 نصائح يجب مراعاتها عند كتابة عقد إيجار جديد.. «عشان ما تخسرش فلوسك»

أخطاء عديدة قد يقع فيها قطاع كبير من المواطنين الذين يلجؤون إلى استئجار شقة وفق قانون الإيجار الجديد، وذلك لعدم معرفتهم الدقيقة ببنود العقد، الأمر الذي من الممكن أن يعرضهم إلى خسارة الكثير من الأموال.

لذا ترصد «الوطن» ضمن خدمتها لقرائها على مدار الساعة، أهم النصائح التي يجب الانتباه إليها خلال كتابة التعاقد، وذلك وفق المحامية نجلاء حسن.

نصائح يجب الانتباه لها خلال كتابة العقد

1- كتابة جملة «عقد إيجار جديد» أعلى صفحات التعاقد بخط واضح وكبير.

2- يجب ذكر جميع الأطراف في العقد بوضوح.

3- يجب ذكر اسم المالك والمستأجر وعنوان كل منهما، ويمكن إضافة بيانات أخرى، مثل المهنة، رقم الهاتف، وأي تفاصيل أخري.

4- وصف الوحدة السكنية بدقة، وتشمل العنوان، رقم الشقة، مساحتها، عدد الغرف، هل هناك أثاث في الشقة أم كانت فارغة.

5- على المستأجر تحديد مدة العقد، وخاصة تاريخ البداية والنهاية بشكل دقيق.

6- الاتفاق على إمكانية إنهاء التعاقد بشكل مبكر أم يجب التزام الطرفين طوال الفترة.

7- ذكر جميع البنود المالية الخاصة بالشقة وخاصة قيمة التأمين على الوحدة.

8- الانتباه إلى تحديد موعد استرداد التأمين في حالة انتهاء التعاقد.

9- كتابة بند يوضح طبيعة العقار المستأجر بأنه لنشاط سكني أو تجاري.

10- يجب أن يوقع كلٌ من المالك والمستأجر حتى يصبح العقد حيز التنفيذ.

قانون الإيجار الجديد

ومنح قانون الإيجار الجديد الصادر عام 1996 حرية التعاقد لكلٍ من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة التعاقد، إذ ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على ذلك.