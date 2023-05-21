مقرر «محليات الحوار الوطني»: الانتخابات المحلية تتسم بالتعقيد

قال سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إنه لا يمكن الوصول إلى الإجماع، ولكن يجب أن يكون هناك توافق لأن الهدف هو المصلحة العامة، ولكن هناك إجماعا على جوانب معينة منها أهمية ملف الإدارة المحلية، موضحًا أن الانتخابات المحلية تتسم بالتعقيد.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنّ الإدارة المحلية لها دور مهم للغاية في التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان، كما أن هناك إجماعا على أهمية إصدار قانون جديد للإدارة المحلية.

بعض الأمور التي تحتاج إلى المزيد من النقاشات

وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنّ هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى المزيد من النقاشات مثل القائمة المطلقة والقائمة النسبية والنظام المختلط، مشيرًا إلى أن هناك جلسة أخرى ستناقش هذه الأمور.

الانتخابات المحلية معقدة بطبيعتها لأنها تتم على أكثر من مستوى

وأكد، ان الانتخابات المحلية معقدة بطبيعتها لأنها تتم على أكثر من مستوى، مثل مركز محلي المحافظة ومركز محلي للمركز ومركز محلي للمدينة ومركز محلي للقرية، وبالتالي فإن المواطن الذي ينتمي إلى قرية يمكنه انتخاب 3 مجالس محلية، وهذا الأمر يمثل صعوبة للناخب، وهذا أمر يحتاج إلى المزيد من النقاش للاتفاق على نظام قابل للتطبيق، لأن وجود مقترحات أمر سهل مقارنة بالتطبيق على أرض الواقع.