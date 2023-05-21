«السجيني»: الحوار الوطني سيسعى إلى الخروج بنظام انتخابي فيه قدر من التوافق

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ جلسة الحوار الوطني اليوم التي ناقشت المحليات اتسمت بالتنوع، وشارك فيها ممثلو عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمستقلين، وهذا الأمر يثري المخرجات، مشددًا على أن الحوار الوطني سيسعى إلى الخروج بنظام انتخابي فيه قدر من التوافق.

نتطلع بشغف إلى مخرجات هذا الحوار الوطني

وأضاف «السجيني»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «نتطلع بشغف إلى مخرجات هذا الحوار الوطني في المحليات لأنه سيسهم بأثر إيجابي وينعكس إيجابيا على مشروع القانون، أنا اليوم أحضر عن حزب مستقبل الوطن الذي لا تنفصل رؤيته كثيرا عن لجنة الإدارة المحلية».

نحتاج إلى الحد الأدنى من التوافق

وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: «عقدنا أكثر جلسات استماع بـ185 ساعة عمل نبغي فيها ضبط الإيقاع، ولكن تبقى الحالة التوافقية في النظم الانتخابية، لن يتم الاتفاق بنسبة 100% ولكننا نحتاج إلى الحد الأدنى من التوافق، لأن قانون المجالس المحلية الذي عُرض على مجلس النواب رُفض من حيث المبدأ وكان أحد أسباب الرفض هو النظم الانتخابية ولم يكن التوقيت مناسبا».