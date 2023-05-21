«السجيني»: الأحزاب تراجع نفسها في الحوار الوطني وتمتلك شجاعة تغيير بعض آرائها

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأحزاب تراجع نفسها وآرائها في جلسات الحوار الوطني، موضحًا: «التراجع عن الرأي نوع من أنواع النضج والشجاع في الممارسة السياسية، فوجئت بان حزب التجمع أقر نظام القائمة المطلقة المغلقة في الانتخابات بنسبة 100%».

وأضاف «السجيني»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «السياسي البارز محمد أنور السادات تبنى القائمة المغلقة أيضا، رغم أنه كان يدعم نظام النسبية، لا نقول إن الناس تغير رأيها، لكن عندما نرى عرضا علميا منظما يتسق مع الدستور، فإن الكل يبغي الصواب، ويمكن أن تحدث المراجعات بعد حدوث الدراسات اللازمة».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «في المحليات، توجد انتخابات لكل وحدة محلية، ففي المادة 175 تم تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بشخصية اعتبارية، مقابل كل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب، وبالتالي فقد جرى ربط الانتخابات بالوحدات الإدارية، وجرى تفسير هذا الأمر في المادة 180».