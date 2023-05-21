مقرر «محليات الحوار الوطني»: حضور جلسة اليوم مثّلوا أحزابا وقوى سياسية مختلفة

قال سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم شهدت قانون المجالس المحلية كأحد العناصر التي تتكون منها الإدارة المحلية، وعبّر الحضور عن أحزاب وقوى سياسية مختلفة، كما أن جزءا كبيرا منهم أعضاء في مجلس النواب وهذا الأمر يدعم الحوار.

أي مقترحات ستصب في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنّ أي مقترحات ستصب في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كما حضر محافظون سابقون ورؤساء مجالس محلية سابقة وخبراء في مجال الإدارة المحلية.

المناقشات اتسمت بالثراء

وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنّ المناقشات اتسمت بالثراء، كما جرى مناقشة النظام الانتخابي، والبعض يدعم نظام القائمة المطلقة والبعض الآخر يدعم نظام القائمة النسبية، وكان هناك مناقشات حول أدوات المساءلة مثل الاستجواب، وهي الأداة التي منحها الدستور للمجالس المحلية لمواجهة رؤساء الوحدات المحلية.