إيهاب منصور لبرنامج «الحوار الوطني»: يجب توعية المواطن بأهمية المجالس المحلية

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن قانون المحليات ينتظره المصريون، حيث يبلغ عدد المجالس المحلية نحو 50 ألف شخص، سينتشرون في ربوع الجمهورية لتأدية دورهم.

منصور: يجب دعم اللامركزية بحسب نص الدستور

وأصاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية لما جبريل على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك خلافات ستظهر في البداية، لكن المهم التجربة، ودعم اللامركزية بحسب نص الدستور.

ولفت إلى أننا نحتاج رفع وعي المواطن بأهمية المجالس المحلية، لأنه هو من سينزل ينتخبها، وأتمنى أن يكون هناك توافق في نظام الانتخابات، خاصة بعد النقاش مع أغلب الأحزاب، ونرى أن القائمة النسبية ستكون الأنسب.