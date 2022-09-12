رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن: يجب دعم الصناعة لزيادة الناتج المحلي

قال النائب أحمد بهاء، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، والمقرر المساعد للجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن أداء مجلس الأمناء يتميز بالمهنية، ما يساعد على العمل من أجل المواطن، والخروج بتوصيات ومخرجات مؤثرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستناقش طبيعة عمل اللجان، وتشهد الاستماع إلى المتحدثين ورصد الأفكار والمشروعات من أجل الوصول إلى أولويات المرحلة المقبلة.

توافق في مجلس أمناء الحوار الوطني

أوضح «بهاء» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك حالة من التوافق ومناقشة اقتراحات في مجلس أمناء الحوار الوطني، على تقسيم بعض اللجان، وإضافة لجان جديدة لمجلس الأمناء من أجل تحقيق أفضل مناقشة ونتائج، لافتا إلى الحوار الوطني يهدف لتبادل الأراء بين القوى المشتركة في الحوار الوطني، من أجل الوطن والمواطن، ومجلس الأمناء مكون من كل القوى السياسية لضمان التنوع في الأراء.

المرحلة المقبلة من الحوار الوطني

أشار النائب أحمد بهاء، إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل وأسرع من المرحلة الماضية، لأنه جرى الانتهاء من وضع الأطر العامة والقواعد التي يسير عليها الجميع، وستكون المرحلة المقبلة مخصصة لمناقشة القضايا، وتحديد الأولويات، وهو أمر أيسر، خاصة أن المناقشين أهل التخصصات، موضحا أن التحديات كبيرة أمام قطاع الصناعة، والمستهدف تعظيم الصادرات، والوصول إلى 100 مليار دولار.

القطاع الصناعي ينتج 12% من الناتج القومي

وأكد المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن القطاع الصناعي ينتج 12% من الناتج القومي، ما يتطلب زيادة كبيرة في الإنتاج، لمواكبة الاحتياجات ودعم الصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الاستثمارات، من خلال إجراءات ميسرة أمام المستثمرين، وخلال الفترة المقبلة، سيتم العمل على طرح استراتيجيات وخطط فعلية، تحقق النتائج المرجوة من خلال الوزارات والجهات المعنية.